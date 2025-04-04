Премʼєр Бельгії обурений вимогою США витрачати 5% ВВП на оборону

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер розкритикував вимогу Сполучених Штатів до членів НАТО витрачати 5% свого ВВП на оборону, особливо на тлі розвʼязаної торгової війни.

Як повідомляє "Європейська правда", слова де Вевера цитує AFP.

За словами бельгійського премʼєра, виконання мети у 5% ВВП оборонних витрат "у короткостроковій перспективі є нездійсненним".

"Стає дещо складно вимагати від нас чогось після того, як була розпочата торгова війна, після того, як нас весь час принижують і ображають", – сказав він.

Де Вевер додав, що дружба "повинна йти з обох боків Атлантики".

Заяви премʼєра Бельгії пролунали до його зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо у пʼятницю, після якої він відзначив "розбіжності в поглядах" між Європою і США, водночас відзначивши, що американська сторона налаштована на співпрацю.

Бельгія поряд із Італією та Іспанією є однією з країн НАТО, які досі витрачають менше 2% ВВП на оборону.

Уряд де Вевера раніше підрахував, що досягнення показника у 2% вимагатиме щорічних інвестицій в розмірі 4 мільярдів євро.

Як повідомлялося, держсекретар США Марко Рубіо вимагає від усіх членів НАТО витрачати на оборону 5% ВВП, ця вимога обговорювалася у Брюсселі.

За словами Рубіо, збільшення оборонних витрат країн-членів НАТО до 5% не може відбутися миттєво, але це той показник, до якого потрібно рухатись, і США також налаштовані збільшувати свої оборонні видатки.

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