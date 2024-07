Зеленский обсудил с Мелони ключевые потребности Украины, в частности ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьером Италии Джорджией Мелони на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в X (Twitter).

По словам украинского лидера, он проинформировал ее о ситуации на фронте и российском воздушном терроре против украинских городов.

In Washington, I met with Italy’s President of the Council of Ministers, @GiorgiaMeloni.



I informed her about the situation on the frontline and the Russian air terror against Ukrainian cities. We discussed Ukraine's key needs, including air defense.



I am grateful that… pic.twitter.com/0vnbvXbwGZ

