Зеленський не став просити ракети Taurus у нового канцлера Німеччини

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання німецьких журналістів про потреби ЗСУ у ракетах Taurus, сказав що Україна у діалозі з Німеччиною має інший пріоритет.

Про це він заявив після засідання коаліції рішучих у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

На пресконференції до українського лідера звернувся журналіст німецької агенції DPA та спитав про те, чи очікує Україна, що новий уряд Німеччини надасть ЗСУ ракети Taurus, про які Київ неодноразово публічно просив за попереднього уряду.

Володимир Зеленський, втім, уникнув такого прохання, і навпаки – наголосив, що пріоритетом України у діалозі з Берліном є інші постачання.

"Ви знаєте, для нас актуальне питання системи ППО. Німеччина нам дуже сильно допомогла з системами Patriot, а також дуже сильно допомогла і допомагає системами IRIS-T. Я не хотів би зараз говорити про кількість, але ми на це дуже розраховуємо, знаємо відповідні терміни. Для нас – це важливо", – відповів він.

Зеленський також зауважив, що впевнений у комплексній допомозі уряду Німеччини.

"Німеччина буде з Україною, і підтримуватиме поки не закінчиться війна і навіть після", – заявив він.

Зауважимо, що після цього Мерц окремо дав коментар німецьким медіа, де прокоментував питання Taurus і підтвердив засекречення постачань зброї для України.

Про політику нового уряду Німеччини, у тому числі щодо зброї, читайте у статті: "Мерц та його команда: хто увійде у новий уряд Німеччини і що це означає для України"

Як повідомлялося, у суботу в Києві відбулася зустріч лідерів коаліції рішучих, на якій ті оголосили про плани різко посилити санкції проти РФ у разі відмови від перемир'я.