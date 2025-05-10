Times: Британія надсилає в Україну макети зброї "в стилі ІКЕА", щоб обдурити росіян

Британські військові надсилають українським військам приманки, які виглядають як системи протиповітряної оборони і танки, щоб обдурити росіян і змусити їх вражати фальшиві цілі.

Про це йдеться у матеріалі The Times, передає "Європейська правда".

Британські війська намагаються обдурити війська РФ і змусити їх думати, що Британія відправила в Україну більше зброї, ніж є насправді, щоб Росія витрачала свою техніку на знищення дешевих роздрукованих макетів озброєнь, а не справжніх комплектів.

"Ми не надали величезної кількості зброї, тому все, що ми можемо зробити, щоб збільшити її кількість на лінії фронту, є вигідним для нас", – пояснила Лоурі Сімнер, командир ескадрильї Королівських військово-повітряних сил.

Сімнер сказала, що супротивники, оснащені супутниковими знімками і безпілотниками, тепер краще бачать різницю між надувними танками, які використовувалися у Другій світовій війні, і справжніми танками. В результаті, Taskforce Kindred, команда Міністерства оборони, яка відповідає на українські запити на нові комплекти, працювала з фахівцями галузі, щоб розробити нові методи обману.

Експерти роблять цифрові фотографії обладнання, яке Велика Британія надсилає в Україну, і друкують їх на матеріалі, який потім відправляють до Києва, щоб українські війська могли зібрати його за лічені години. Потім приманки розгортаються на лінії фронту, щоб збити з пантелику ворожі системи.

Полковник Оллі Тодд, морський піхотинець Королівської морської піхоти, який відповідає за закупівлі для оперативно-тактичної групи Taskforce Kindred, розповів, що команда з 20 осіб працювала і над іншими макетами, в тому числі для танків Challenger 2 і броньованих самохідних артилерійських установок AS-90, які є дефіцитними.

"Вони виглядають так само, як справжні. Ними можна досить легко обдурити", – сказав він, додавши, що МО пройшло довгий шлях від часів надувних танків.

За його словами, якщо Британія надає Україні п'ять машин, то разом з ними Міністерство оборони, ймовірно, надішле до 30 муляжів, які, як правило, виглядають як справжні з невеликої відстані у 25 метрів. Він додав, що макети є "фундаментальними" на полі бою.

Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони України, заявила в кулуарах Лондонської оборонної конференції, що росіяни також розгортають "приманки" на полі бою.

"Приманки є дуже необхідним елементом ведення війни сьогодні", – сказала вона. За її словами, Росія відправляє сотні безпілотників для атаки на українські війська, але багато з них, по суті, є "несправжніми", оскільки містять крихітну кількість вибухівки. Однак українці будуть витрачати частину своїх можливостей, збиваючи їх.

У 2023 році повідомляли, що чеська компанія Inflactech, яка спеціалізується на виготовленні надувних макетів військової техніки для введення ворога в оману, з огляду на повномасштабне вторгнення РФ в Україну запустила виробництво фальшивих HIMARS.