Новий очільник МЗС Британії вирушив у перший візит на Близький Схід – закликати до перемир’я

Міністр закордонних справ у новому уряді Сполученого Королівства Девід Леммі вирушив у першу на цій посаді поїздку на Близький Схід з метою сприяти швидшому припиненню війни.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі британського МЗС.

Леммі у неділю проводить зустрічі в Ізраїлі з прем’єр-міністром країни Біньяміном Нетаньягу та очільником Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом та закликатиме до "незворотнього шляху до "рішення з двома державами".

Today @DavidLammy is visiting Israel and the Occupied Palestinian Territories for the first time as Foreign Secretary.



Find out the UK’s priorities ⬇️ pic.twitter.com/ls5ykDcNb2

