Новий очільник МЗС Британії вирушив у перший візит на Близький Схід – закликати до перемир’я

Міністр закордонних справ у новому уряді Сполученого Королівства Девід Леммі вирушив у першу на цій посаді поїздку на Близький Схід з метою сприяти швидшому припиненню війни.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі британського МЗС.

Леммі у неділю проводить зустрічі в Ізраїлі з прем’єр-міністром країни Біньяміном Нетаньягу та очільником Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом та закликатиме до "незворотнього шляху до "рішення з двома державами".

Today @DavidLammy is visiting Israel and the Occupied Palestinian Territories for the first time as Foreign Secretary.



Find out the UK’s priorities ⬇️ pic.twitter.com/ls5ykDcNb2 Реклама: July 14, 2024

Також він підніме питання про ввезення у сектор Гази 680 тонн британської гуманітарної допомоги, яка очікує на допуск.

"Смерті та руйнування у Газі – це не те, що можна толерувати. Ця війна має невідкладно припинитися, з негайним перемир’ям, якого будуть дотримуватися обидві сторони", – заявив він.

Лейбористська партія обіцяла зробити одним з пріоритетів зусилля для найшвидшого відновлення миру на Близькому Сході.

Cвій перший закордонний візит на посаді Девід Леммі здійснив до Німеччини, а далі – до Польщі, тоді як новий міністр оборони невідкладно вирушив в Україну та під час цієї поїздки оголосив про новий пакет допомоги.

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Нагадаємо, нещодавно Норвегія попередила, що Палестинська адміністрація може втратити контроль і Західний берег може перетворитися на "ще одну Газу".