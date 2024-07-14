Новый глава МИД Британии отправился в первый визит на Ближний Восток – призывать к перемирию

Министр иностранных дел в новом правительстве Соединенного Королевства Дэвид Лемми отправился в первую в этой должности поездку на Ближний Восток с целью способствовать скорейшему прекращению войны.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом объявили в пресс-службе британского МИД.

Лемми в воскресенье проводит встречи в Израиле с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом и будет призывать к "необратимому пути к "решению с двумя государствами".

Today @DavidLammy is visiting Israel and the Occupied Palestinian Territories for the first time as Foreign Secretary.



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Также он поднимет вопрос о ввозе в сектор Газа 680 тонн британской гуманитарной помощи, которая ожидает на допуск.

"Смерти и разрушения в Газе – это не то, что можно игнорировать. Эта война должна безотлагательно прекратиться, с немедленным перемирием, которого будут придерживаться обе стороны", – заявил он.

Лейбористская партия обещала сделать одним из приоритетов усилия для скорейшего восстановления мира на Ближнем Востоке.

Свой первый зарубежный визит на посту Дэвид Лемми совершил в Германию, а дальше – в Польшу, тогда как новый министр обороны безотлагательно отправился в Украину и во время этой поездки объявил о новом пакете помощи.

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Напомним, недавно Норвегия предупредила, что Палестинская администрация может потерять контроль и Западный берег может превратиться в "еще одну Газу".