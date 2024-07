Новый глава МИД Британии отправился в первый визит на Ближний Восток – призывать к перемирию

Министр иностранных дел в новом правительстве Соединенного Королевства Дэвид Лемми отправился в первую в этой должности поездку на Ближний Восток с целью способствовать скорейшему прекращению войны.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом объявили в пресс-службе британского МИД.

Лемми в воскресенье проводит встречи в Израиле с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом и будет призывать к "необратимому пути к "решению с двумя государствами".

Today @DavidLammy is visiting Israel and the Occupied Palestinian Territories for the first time as Foreign Secretary.



Find out the UK’s priorities ⬇️ pic.twitter.com/ls5ykDcNb2

