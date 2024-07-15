Лідер опозиції Німеччини підтримує надання Україні бойових літаків

Лідер провідної опозиційної німецької партії Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц вважає, що Німеччина має передати Україні бойові літаки.

Його заяву, зроблену в ефірі ARD, наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Мерц переконаний, що необхідно допомогти Україні "принаймні відновити суверенітет над власним повітряним простором".

"Оскільки ці ракетні атаки, яких зараз стається дедалі більше, на інфраструктуру, на об'єкти електро– і водопостачання, на лікарні і будинки для людей похилого віку, не можуть бути взяті під контроль лише з землі", – сказав він.

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Саме тому, вважає Мерц, постачання Україні бойових літаків у багатьох країнах, також в ЄС, є уже вирішеним питанням.

"Ми, німці, не можемо залишитись осторонь", – додав політик.

10 липня лідери США, Данії та Нідерландів Джо Байден, Метте Фредеріксен і Дік Схооф, які очолюють так звану коаліцію винищувачів, підтвердили, що Україна отримає перші літаки F-16 протягом літа.

Нагадаємо, на початку липня оголосили, що Нідерланди найближчим часом розпочнуть поставку Україні першого із 24 обіцяних винищувачів F-16.

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