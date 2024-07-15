Лидер оппозиции Германии поддерживает предоставление Украине боевых самолетов

Лидер ведущей оппозиционной немецкой партии Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц считает, что Германия должна передать Украине боевые самолеты.

Его заявление, сделанное в эфире ARD, приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Мерц убежден, что необходимо помочь Украине "по крайней мере восстановить суверенитет над собственным воздушным пространством".

"Поскольку эти ракетные атаки, которых сейчас происходит все больше, на инфраструктуру, на объекты электро– и водоснабжения, на больницы и дома престарелых, не могут быть взяты под контроль только с земли", – сказал он.

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Именно поэтому, считает Мерц, поставки Украине боевых самолетов во многих странах, также в ЕС, является уже решенным вопросом.

"Мы, немцы, не можем остаться в стороне", – добавил политик.

10 июля лидеры США, Дании и Нидерландов Джо Байден, Метте Фредериксен и Дик Схооф, которые возглавляют так называемую коалицию истребителей, подтвердили, что Украина получит первые самолеты F-16 в течение лета.

Напомним, в начале июля объявили, что Нидерланды в ближайшее время начнут поставку Украине первого из 24 обещанных истребителей F-16.

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