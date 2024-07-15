У Нідерландах не можуть знайти місце для великого складу боєприпасів

У Нідерландах в кількох муніципалітетах виникли заворушення через те, що Міністерство оборони шукає місце для нового великого складу боєприпасів.

Про це повідомив мовник NOS, інформує "Європейська правда".

Для облаштування складу боєприпасів Міноборони розглядає вісім місць, але жителі муніципалітетів, на території яких вони розташовані, не бачать в цьому сенсу.

Місцеві жителі побоюються, що їм доведеться покинути свої домівки через суворі правила безпеки навколо такого складу боєприпасів.

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Загалом, для великого сховища боєприпасів потрібна територія площею сімдесят гектарів. Місце має відповідати багатьом вимогам: мати хороше сполучення з головними дорогами, внутрішніми водними шляхами і залізницями, щоб поблизу було якомога менше будівель, і щоб воно не знаходилося, наприклад, під низькопольотною трасою.

На основі цих умов, серед іншого, Міністерство оборони визначилося з вісьмома можливими майданчиками.

Муніципалітети розуміють потреби військових, але не прагнуть мати склад боєприпасів у своєму регіоні. Муніципалітет Бюрена заявив, що має "серйозні заперечення", в Дальфсені є "великі питання", а в муніципалітеті Дінкелланд муніципальна влада "м'яко кажучи" незадоволена тим, що Версело було визначено як можливе місце для розміщення складу.

У муніципалітетах Дронтен, Зевенаар і Бронкхорст ентузіазму також небагато, і мешканці починають хвилюватися.

Окрім великих складів боєприпасів, збройні сили також шукають менші сховища для зберігання боєприпасів. Вони повинні мати можливість швидкого транспортування і використання. Для цього розглядається, зокрема, провінція Гронінген.

Нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пообіцяв, що наступного року його країна збільшить витрати на оборону до 5% ВВП.

А у Латвії на початку червня відкрили полігон для тестування дронів.