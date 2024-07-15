В Нидерландах не могут найти место для склада боеприпасов: местные власти против

В Нидерландах в нескольких муниципалитетах возникли беспорядки из-за того, что Министерство обороны ищет место для нового большого склада боеприпасов.

Об этом сообщил вещатель NOS, информирует "Европейская правда".

Для обустройства склада боеприпасов Минобороны Нидерландов рассматривает восемь мест, но жители муниципалитетов, на территории которых они расположены, опасаются, что им придется покинуть свои дома из-за строгих правил безопасности.

Для большого хранилища боеприпасов в Нидерландах нужна территория площадью семьдесят гектаров. Место должно отвечать многим требованиям – в частности иметь хорошее сообщение с главными дорогами, внутренними водными путями и железными дорогами, и чтобы поблизости было как можно меньше зданий.

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Муниципалитеты понимают потребности военных, но не стремятся иметь склад боеприпасов в своем регионе.

Как говорится в материале NOS, муниципалитет Бюрена заявил, что имеет "серьезные возражения", в Дальфсене есть "большие вопросы", а в муниципалитете Динкелланд муниципальные власти, "мягко говоря", недовольны тем, что село Версело определили как возможное место для размещения склада.

В муниципалитетах Дронтен, Зевенаар и Бронкхорст энтузиазма также немного, и жители начинают волноваться.

Кроме крупных складов боеприпасов, Вооруженные силы Нидерландов также ищут меньшие хранилища для хранения боеприпасов. Они должны иметь возможность быстрой транспортировки и использования. Для этого рассматривается, в частности, провинция Гронинген.

Недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пообещал, что в следующем году его страна увеличит расходы на оборону до 5% ВВП.

А в Латвии в начале июня открыли полигон для тестирования дронов.