Укр Рус Eng

Європарламент у вівторок обиратиме нову президентку, у Метсоли є конкурентка

Новини — Понеділок, 15 липня 2024, 21:02 — Марія Ємець

Європарламент нового скликання у вівторок 16 липня обиратиме нову президентку, на цю посаду претендують дві кандидатки – теперішня президентка Роберта Метсола від Мальти та новообрана євродепутатка з Іспанії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Пресслужба оголосила, що всього на голосування у вівторок винесуть дві подані кандидатури – Роберти Метсоли від Мальти та Ірен Монтеро від Іспанії. 

Перше голосування відбудеться у Страсбурзі о 10 годині за місцевим часом.

Нагадаємо, Роберта Метсола, яка входить до "Європейської народної партії, очолювала Європарламент останні два роки, її обрали на цю посаду на початку 2022 року. Вона стала першою з топпосадовців Євросоюзу, які приїхали до Києва після початку повномасштабної війни.

Ірен Монтеро – політикиня з Іспанії, представниця лівої партії Podemos та партнерка співзасновника цієї політсили Пабло Іглезіаса. До обрання у Європарламент вона чотири роки була міністеркою з питань рівності. На євровиборах Монтеро була першим номером у списку від своєї політсили. Згодом група Лівих номінувала її як кандидатку на посаду президентки Європарламенту.  

Читайте також: Європа йде вправо. Що означають результати євровиборів та чому вони стали історичними

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Європарламент
Реклама: