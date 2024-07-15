Європарламент у вівторок обиратиме нову президентку, у Метсоли є конкурентка

Європарламент нового скликання у вівторок 16 липня обиратиме нову президентку, на цю посаду претендують дві кандидатки – теперішня президентка Роберта Метсола від Мальти та новообрана євродепутатка з Іспанії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Пресслужба оголосила, що всього на голосування у вівторок винесуть дві подані кандидатури – Роберти Метсоли від Мальти та Ірен Монтеро від Іспанії.

The following nominations have been received for the election to the office of the European Parliament’s President:



– Roberta METSOLA



– Irene MONTERO



The first ballot will take place tomorrow, Tuesday 16 July, at 10.00 in Strasbourg#EPlenaryhttps://t.co/cmjJa59UKD Реклама: July 15, 2024

Перше голосування відбудеться у Страсбурзі о 10 годині за місцевим часом.

Нагадаємо, Роберта Метсола, яка входить до "Європейської народної партії, очолювала Європарламент останні два роки, її обрали на цю посаду на початку 2022 року. Вона стала першою з топпосадовців Євросоюзу, які приїхали до Києва після початку повномасштабної війни.

Ірен Монтеро – політикиня з Іспанії, представниця лівої партії Podemos та партнерка співзасновника цієї політсили Пабло Іглезіаса. До обрання у Європарламент вона чотири роки була міністеркою з питань рівності. На євровиборах Монтеро була першим номером у списку від своєї політсили. Згодом група Лівих номінувала її як кандидатку на посаду президентки Європарламенту.

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