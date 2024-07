Європарламент у вівторок обиратиме нову президентку, у Метсоли є конкурентка

Європарламент нового скликання у вівторок 16 липня обиратиме нову президентку, на цю посаду претендують дві кандидатки – теперішня президентка Роберта Метсола від Мальти та новообрана євродепутатка з Іспанії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Пресслужба оголосила, що всього на голосування у вівторок винесуть дві подані кандидатури – Роберти Метсоли від Мальти та Ірен Монтеро від Іспанії.

The following nominations have been received for the election to the office of the European Parliament’s President:



– Roberta METSOLA



– Irene MONTERO



The first ballot will take place tomorrow, Tuesday 16 July, at 10.00 in Strasbourg#EPlenaryhttps://t.co/cmjJa59UKD

