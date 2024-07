Европарламент во вторник будет выбирать нового президента, у Метсолы есть конкурентка

Европарламент нового созыва во вторник 16 июля будет выбирать нового президента, на эту должность претендуют две кандидатки – нынешняя президент Роберта Метсола от Мальты и новоизбранный евродепутат из Испании.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Пресс-служба объявила, что всего на голосование во вторник вынесут две представленные кандидатуры – Роберты Метсолы от Мальты и Ирен Монтеро от Испании.

The following nominations have been received for the election to the office of the European Parliament’s President:



– Roberta METSOLA



– Irene MONTERO



The first ballot will take place tomorrow, Tuesday 16 July, at 10.00 in Strasbourg#EPlenaryhttps://t.co/cmjJa59UKD

Реклама: