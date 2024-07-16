Bild: Орбан пропонує ЄС відновити дипломатичні відносини з РФ

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан після свого "мирного турне" написав листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю, в якому, зокрема, пропонує відновити дипломатичні відносини з РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", доступ до листа Орбана отримало німецьке видання Bild.

У листі Орбан наводить свою "коротку оцінку" нещодавніх переговорів із лідерами України, Росії, Китаю, Туреччини та Дональдом Трампом, а "також деякі пропозиції для вашого розгляду".

Щодо війни РФ проти України угорський прем’єр пише таке: "Загалом можна констатувати, що інтенсивність військового конфлікту в найближчому майбутньому радикально посилиться".

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У своєму листі Орбан закликає до переговорів із Китаєм про "мирну конференцію", відновлення дипломатичних відносин із Росією і "політичного наступу" на країни Глобального Півдня, чию "повагу ми втратили через нашу позицію щодо війни в Україні".

Також угорський прем’єр пише про свої переговори З Трампом і критикує чинного президента Джо Байдена, який, як стверджує Орбан, "не в змозі змінити нинішню провоєнну політику США, і тому не можна очікувати, що він почне нову політику".

Водночас очільник уряду Угорщини вихваляє Трампа і висловлює впевненість, що після перемоги на виборах той "не буде чекати своєї інавгурації, а буде готовий негайно виступити як мирний посередник".

"Він має для цього детальні та обґрунтовані плани", – стверджує Орбан.

Однак угорський прем'єр також попереджає, що перемога Трампа на виборах дорого коштуватиме ЄС: "Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС суттєво зміниться на користь ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України".

Раніше політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан розповів, що "план Орбана зараз лежить на столі кожного лідера ЄС".

Юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем’єра з Путіним суперечить договорам ЄС.

За даними ЗМІ, держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти покарань для Угорщини через неузгоджений візит до Росії.

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