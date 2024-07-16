Bild: Орбан предлагает ЕС восстановить дипломатические отношения с РФ

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан после своего "мирного турне" написал письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором, в частности, предлагает восстановить дипломатические отношения с РФ.

Как сообщает "Европейская правда", доступ к письму Орбана получило немецкое издание Bild.

В письме Орбан приводит свою "краткую оценку" недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Дональдом Трампом, а "также некоторые предложения для вашего рассмотрения".

По поводу войны РФ против Украины венгерский премьер пишет следующее: "В целом можно констатировать, что интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально усилится".

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В своем письме Орбан призывает к переговорам с Китаем о "мирной конференции", восстановлению дипломатических отношений с Россией и "политическому наступлению" на страны Глобального Юга, чье "уважение мы потеряли из-за нашей позиции по войне в Украине".

Также венгерский премьер пишет о своих переговорах с Трампом и критикует действующего президента Джо Байдена, который, как утверждает Орбан, "не в состоянии изменить нынешнюю провоенную политику США, и поэтому нельзя ожидать, что он начнет новую политику".

В то же время глава правительства Венгрии восхваляет Трампа и выражает уверенность, что после победы на выборах тот "не будет ждать своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить как мирный посредник".

"У него есть для этого детальные и обоснованные планы", – утверждает Орбан.

Однако венгерский премьер также предупреждает, что победа Трампа на выборах дорого будет стоить ЕС: "Я более чем убежден, что в случае вероятной победы президента Трампа финансовое бремя между США и ЕС существенно изменится в пользу ЕС, когда речь идет о финансовой поддержке Украины".

Ранее политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан рассказал, что "план Орбана сейчас лежит на столе каждого лидера ЕС".

Юридическая служба Евросоюза ранее установила, что переговоры венгерского премьера с Путиным противоречит договорам ЕС.

По данным СМИ, государства Европейского Союза рассматривают различные варианты наказаний для Венгрии из-за несогласованного визита в Россию.

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