Греція продовжила військові навчання, які стримують перевалку нафти з РФ

Греція знову продовжила військово-морські навчання, які значною мірою стримують транспортування російської нафти поблизу її узбережжя та змушують перенаправляти її в інші місця.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Згідно із заявою Гідрографічної служби ВМС Греції, навчання в Лаконійській затоці, які мали завершитись в понеділок, триватимуть ще два місяці – на сьогодні це їхнє найдовше продовження.

Уряд Греції раніше заявляв, що ці навчання покликані зупинити перевалку російської нафти з борту та борт застарілих суден, яка може становити загрозу для безпеки в морі.

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Військово-морські заходи запровадили в травні цього року і потім кілька разів продовжували.

За даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, з 4 травня, коли заборона набула чинності, в цьому місці не було зафіксовано жодної перевалки нафти з судна на судно.

Як свідчать дані компанії Kpler та статистика відстеження суден від Bloomberg, значна частина активності перемістилася в інші місця, що включають води біля берегів Єгипту, Мальти та країн Західної Африки.

Напередодні повідомляли, що Велика Британія та країни ЄС планують вжити нових заходів проти так званого "тіньового флоту" РФ, який та використовує для перевезення нафти в обхід міжнародних санкцій.

Нагадаємо, 24 червня Рада ЄС оголосила про нові антиросійські санкції, спрямовані проти танкерів, що входять до складу нафтового "тіньового флоту" РФ.

Раніше у ЄС висловлювали занепокоєння екологічними ризиками для Середземного моря через обхід танкерами санкцій.