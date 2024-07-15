Bloomberg: Британія і ЄС готують нові кроки проти російського "тіньового флоту"

Велика Британія та країни ЄС планують вжити нових заходів проти так званого "тіньового флоту" РФ, який та використовує для перевезення нафти в обхід міжнародних санкцій.

Про це стало відомо агентству Bloomberg від осіб, ознайомлених з цим питанням, а також із відповідних документів, повідомляє "Європейська правда".

Цього тижня Велика Британія планує звернутися до групи європейських країн із закликом до дій, спрямованих проти так званого "тіньового флоту" нафтових танкерів РФ.

Кілька урядів у зв’язку з цим планують схвалити план в кулуарах зустрічі Європейської політичної спільноти в четвер, свідчить проєкт заяви, який є у розпорядженні агентства. Зустріч пройде у Великій Британії.

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Ці країни мають на меті обмінюватися інформацією про російський "тіньовий флот", координувати свої відповіді на ризики, які становлять його кораблі і посередники, і "працювати з приватним сектором та іншими морськими зацікавленими сторонами для усунення цієї загрози", йдеться в проєкті заяви.

Для цього офіційні особи та експерти з різних країн створять групу реагування і проведуть зустрічі, щоб терміново "вжити конкретних заходів".

"Тіньовий флот" Росії становить загрозу для наших країн та інших, які залежать від світових морів і океанів. Багато кораблів цього "тіньового флоту" не застраховані і погано обслуговуються. Багато з них займаються діяльністю, яка порушує базові стандарти і правила безпеки та охорони довкілля", – йдеться в документі, який ще може змінитися до підписання наприкінці цього тижня.

За словами одного зі співрозмовників, який говорив на умовах анонімності, надалі ще більше суден російського "тіньового флоту" можуть опинитися під санкціями.

Нагадаємо, 24 червня Рада ЄС оголосила про нові антиросійські санкції, спрямовані проти танкерів, що входять до складу нафтового "тіньового флоту" РФ.

Раніше у ЄС висловлювали занепокоєння екологічними ризиками для Середземного моря через обхід танкерами санкцій.