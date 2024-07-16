Шмигаль прибув у Прагу на засідання урядів України і Чехії

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прибув до Праги, де у вівторок, 16 липня, відбудеться спільне засідання урядів України і Чехії.

Про це Шмигаль написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

У Празі українського прем’єра зустрів очільник чеського уряду Петр Фіала.

"Предмет діалогу – постачання боєприпасів, інтеграція в ЄС і НАТО, спільні проєкти й виробництва, інфраструктура, енергетика. Очікуємо на підписання низки двосторонніх документів", – зазначив Шмигаль.

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We are working with a government team in Prague. We will hold joint government consultations with Czech colleagues and meetings with the leadership of 🇨🇿. The subject of the dialogue is the supply of ammunition, integration into the EU and NATO, joint projects and production,… pic.twitter.com/p4UxLhYP7o – Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 16, 2024

Він подякував Фіалі за "підтримку України і плідне співробітництво".

Попереднє спільне засідання чеського та українського урядів відбулось 31 жовтня 2022 року в Києві й стало першим в історії двосторонніх відносин.

Нещодавно прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявляв, що двосторонню безпекову угоду з Україною підпишуть на саміті Європейської політичної спільноти у Лондоні у четвер, 18 липня.

Крім того, наприкінці червня президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Фіалою у Брюсселі говорили, серед іншого, про підготовку двосторонньої безпекової угоди.