Шмигаль прибув у Прагу на засідання урядів України і Чехії

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прибув до Праги, де у вівторок, 16 липня, відбудеться спільне засідання урядів України і Чехії.

Про це Шмигаль написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

У Празі українського прем’єра зустрів очільник чеського уряду Петр Фіала.

"Предмет діалогу – постачання боєприпасів, інтеграція в ЄС і НАТО, спільні проєкти й виробництва, інфраструктура, енергетика. Очікуємо на підписання низки двосторонніх документів", – зазначив Шмигаль.

We are working with a government team in Prague. We will hold joint government consultations with Czech colleagues and meetings with the leadership of 🇨🇿. The subject of the dialogue is the supply of ammunition, integration into the EU and NATO, joint projects and production,… pic.twitter.com/p4UxLhYP7o