Зеленський та прем’єр Чехії поговорили про снаряди та підготовку безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на зустрічі у Брюсселі говорили, серед іншого, про підготовку двосторонньої безпекової угоди.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський подякував Чехії за всю надану підтримку та відзначив важливість чеської ініціативи з пошуку та закупівлі артилерійських снарядів для України по всьому світу.

The key topics of our meeting with Czech Prime Minister Petr Fiala @P_Fiala included artillery ammunition and Ukraine’s path to the EU and NATO.



I highlighted the importance of the Czech initiative to procure necessary artillery shells for Ukraine. They are already strengthening… pic.twitter.com/vl6gO29IgX Реклама: June 27, 2024

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на зустрічі у Брюсселі говорили, серед іншого, про підготовку двосторонньої безпекової угоди.

"Лідери обговорили її подальшу реалізацію та спільні з партнерами зусилля для того, щоб кількість боєприпасів стала співмірною з можливостями російських окупантів", – зазначили у комюніке української сторони.

Також говорили про результати Глобального саміту миру і участі Чехії у реалізації пункту "формули миру" про радіаційну та ядерну безпеку, а також перебіг підготовки до укладення двосторонньої безпекової угоди.

"Глава держави подякував Чеській Республіці за рішучу позицію щодо майбутнього членства України в ЄС і допомогу щодо початку переговорів. Співрозмовники також висловили сподівання на результативність саміту НАТО, який відбудеться 9–11 липня у Вашингтоні", – додають у комюніке.

Нагадаємо, 27 червня у Брюсселі відбулося підписання одразу трьох нових безпекових угод – з Євросоюзом, Естонією та Литвою.

Також у четвер чеські посадовці розповіли, що вже поставили Україні до 50 тисяч снарядів в рамках своєї ініціативи.