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Зеленський та прем’єр Чехії поговорили про снаряди та підготовку безпекової угоди

Новини — Четвер, 27 червня 2024, 20:24 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на зустрічі у Брюсселі говорили, серед іншого, про підготовку двосторонньої безпекової угоди.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський подякував Чехії за всю надану підтримку та відзначив важливість чеської ініціативи з пошуку та закупівлі артилерійських снарядів для України по всьому світу.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на зустрічі у Брюсселі говорили, серед іншого, про підготовку двосторонньої безпекової угоди.

"Лідери обговорили її подальшу реалізацію та спільні з партнерами зусилля для того, щоб кількість боєприпасів стала співмірною з можливостями російських окупантів", – зазначили у комюніке української сторони. 

Також говорили про результати Глобального саміту миру і участі Чехії у реалізації пункту "формули миру" про радіаційну та ядерну безпеку, а також перебіг підготовки до укладення двосторонньої безпекової угоди.

"Глава держави подякував Чеській Республіці за рішучу позицію щодо майбутнього членства України в ЄС і допомогу щодо початку переговорів. Співрозмовники також висловили сподівання на результативність саміту НАТО, який відбудеться 9–11 липня у Вашингтоні", – додають у комюніке.

Нагадаємо, 27 червня у Брюсселі відбулося підписання одразу трьох нових безпекових угод – з Євросоюзом, Естонією та Литвою

Також у четвер чеські посадовці розповіли, що вже поставили Україні до 50 тисяч снарядів в рамках своєї ініціативи.

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