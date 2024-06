Зеленський та прем’єр Чехії поговорили про снаряди та підготовку безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на зустрічі у Брюсселі говорили, серед іншого, про підготовку двосторонньої безпекової угоди.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський подякував Чехії за всю надану підтримку та відзначив важливість чеської ініціативи з пошуку та закупівлі артилерійських снарядів для України по всьому світу.

The key topics of our meeting with Czech Prime Minister Petr Fiala @P_Fiala included artillery ammunition and Ukraine’s path to the EU and NATO.



I highlighted the importance of the Czech initiative to procure necessary artillery shells for Ukraine. They are already strengthening… pic.twitter.com/vl6gO29IgX

