У Молдові розходяться думки, як бути з Придністров'ям, але 75% проти силового рішення

Серед жителів Молдови розходяться думки щодо того, яким має бути майбутнє самопроголошеного Придністров’я, проте абсолютна більшість виступають проти його силової реінтеграції.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування від CBS-Research.

38% опитаних вважають, що Придністров’я мало би залишатися частиною Молдови без якогось особливого статусу. 22% вважають, що регіону слід було б надати автономію, трохи більше 20% думають, що Придністров’я має право на незалежність. 10% вважають, що регіон міг би стати суб’єктом федеративної Молдови.

Відтак сукупно тих, хто підтримує певну відокремленість регіону – понад 50%.

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75,8% опитаних категорично не згодні з тим, що Молдова має вдатися до військового втручання у регіоні, якщо це потрібно буде для державної безпеки.

87,9% більшою чи меншою мірою погоджуються, що за будь-яких обставин Молдова має реінтегрувати Придністров’я виключно політичними й мирними методами.

Опитування провели на замовлення Фонду Конрада Аденауера у Молдові, збір даних провели 30 травня – 11 червня серед 1108 повнолітніх респондентів. Можлива похибка складає +/-3%.

Нагадаємо, в МЗС Молдови переконані, що Придністров’я не стане перешкодою в процесі вступу країни до ЄС.

Інше оприлюднене опитування засвідчило, що Мая Санду перемагає у першому турі президентських виборів.