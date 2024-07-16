В Молдове расходятся мнения, как быть с Приднестровьем, но 75% против силового решения

Среди жителей Молдовы расходятся мнения относительно того, каким должно быть будущее самопровозглашенного Приднестровья, однако абсолютное большинство выступают против его силовой реинтеграции.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты опроса от CBS-Research.

38% опрошенных считают, что Приднестровье должно оставаться частью Молдовы без какого-то особого статуса. 22% считают, что региону следовало бы предоставить автономию, чуть более 20% думают, что Приднестровье имеет право на независимость. 10% считают, что регион мог бы стать субъектом федеративной Молдовы.

Поэтому совокупно тех, кто поддерживает определенную обособленность региона – более 50%.

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75,8% опрошенных категорически не согласны с тем, что Молдова должна прибегнуть к военному вмешательству в регионе, если это нужно будет для государственной безопасности.

87,9% в большей или меньшей степени согласны, что при любых обстоятельствах Молдова должна реинтегрировать Приднестровье исключительно политическими и мирными методами.

Опрос провели по заказу Фонда Конрада Аденауэра в Молдове, сбор данных провели 30 мая – 11 июня среди 1108 совершеннолетних респондентов. Возможная погрешность составляет +/-3%.

Напомним, в МИД Молдовы убеждены, что Приднестровье не станет препятствием в процессе вступления страны в ЕС.

Другой обнародованный опрос показал, что Майя Санду побеждает в первом туре президентских выборов.