Глава МЗС Молдови: Придністров'я не буде перешкодою нашому вступу до ЄС

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой переконаний, що Придністровський регіон не стане перешкодою в процесі вступу країни до Європейського Союзу.

Про це він сказав на одному із заходів під час візиту до США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Moldova.

Водночас молдовський міністр підкреслив, що влада Молдови робитиме все можливе, щоб вирішити придністровський конфлікт до вступу в ЄС.

"Ми докладемо зусиль для того, щоб у рамках процесу приєднання жителі лівобережжя Дністра могли скористатися всім, що пропонує Євросоюз", – зазначив Попшой.

Він уточнив, що це буде не так, як це було 2014 року, коли Придністров'ю було запропоновано всі переваги Угоди про асоціацію та угоди про вільну торгівлю, а Молдова "не отримала нічого натомість".

Нагадаємо, минулого тижня Конституційний суд Молдови схвалив проведення референдуму про вступ до ЄС. Водночас інші опитування свідчать, що думки у суспільстві щодо необхідності такого референдуму розділилися майже навпіл.

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