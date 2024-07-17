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Держдеп прокоментував позицію щодо України кандидата Трампа у віцепрезиденти

Новини — Середа, 17 липня 2024, 08:43 — Ірина Кутєлєва

У Держдепі прокоментували позицію щодо України обраного Дональдом Трампом кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса.

Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

У Міллера спитали, чи є загроза для відносин США з Україною у разі Ді Венса віцепрезидентом.

На це представник Держдепу відповів, що Україну підтримує не лише адміністрація США, а й американський народ.

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"Вони рішуче підтримують те, щоб дозволити допомогти Україні захистити себе від російської агресії", – сказав Міллер.

Він наголосив, що "це стосується не лише американської громадськості, а й двопартійної більшості в обох палатах Конгресу".

Міллер також вказав, що під час голосування за законопроєкт про додаткове фінансування у Конгресі "ми побачили переважну більшість голосів на підтримку військової допомоги".

Ді Венс є активним критиком допомоги Україні. Серед іншого, він пропонував, аби Київ проголосив нейтральний статус, пішов на переговори з Росією і був готовий іти на територіальні поступки. Натомість соратник Трампа закликав США зосередитись на суперництві з Китаєм.

У понеділок Трамп обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса своїм імовірним віцепрезидентом.

Читайте більше про Джей Ді Венса або дивіться нове відео "ЄвроПравди" про нього.

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