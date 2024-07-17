Госдеп прокомментировал позицию по Украине кандидата Трампа в вице-президенты
В Госдепе прокомментировали позицию по Украине избранного Дональдом Трампом кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса.
Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".
У Миллера спросили, есть ли угроза для отношений США с Украиной в случае Ди Вэнса вице-президентом.
На это представитель Госдепа ответил, что Украину поддерживает не только администрация США, но и американский народ.
"Они решительно поддерживают то, чтобы позволить помочь Украине защитить себя от российской агрессии", – сказал Миллер.
Он подчеркнул, что "это касается не только американской общественности, но и двухпартийного большинства в обеих палатах Конгресса".
Миллер также указал, что во время голосования за законопроект о дополнительном финансировании в Конгрессе "мы увидели подавляющее большинство голосов в поддержку военной помощи".
В понедельник Трамп выбрал Джей Ди Вэнса, сенатора от штата Огайо, своим кандидатом в вице-президенты. Вэнс является активным критиком помощи Украине, предлагал, чтобы Киев провозгласил нейтральный статус, пошел на переговоры с Россией и был готов идти на территориальные уступки.
Читайте больше о Джей Ди Вэнсе или смотрите новое видео "ЕвроПравды" о нем.