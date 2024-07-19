Естонська розвідка: Росія не зменшила інтенсивності атак попри поставки зброї в Україну

Керівник Центру військової розвідки Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що Росія підтримує інтенсивність атак на полі бою в Україні попри значні втрати та поступове надходження західної зброї Києву.

Його заяву цитує портал ERR, повідомляє "Європейська правда".

За словами Ківісельга, прибуття на український фронт нової техніки, наданої Заходом, не зменшило інтенсивності російських атак.

"Хоча зброя, яку постачає Захід, поступово надходить на фронт у більшій кількості, кількість атак збройних сил Російської Федерації, тим не менш, залишаються, як і в попередні тижні, в середньому від 130 до 140 разів на день", – сказав він.

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За словами естонського полковника, російським військам поки що не бракує солдатів, а їхньому просуванню – навіть незначному – сприяє гарна погода.

"Незважаючи на це, Російська Федерація не здійснила жодної атаки з використанням бронетехніки. Російські війська не змогли атакувати з бронетанковими підрозділами, але змогли досягти тактичного прогресу в Донецькій області", – зауважив Ківісельг.

Голова естонського Центру військової розвідки підкреслив, що за останні місяці російські війська втрачали в середньому 1000 солдатів на день.

За оцінкою посадовців Пентагону та представників розвідки США, Росія наразі не має достатньої кількості живої сили для отримання значних територіальних здобутків в Україні в найближчі місяці.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг поділяє цю оцінку, але застерігає, що Москва все ще може здійснити незначні просування в Україні.