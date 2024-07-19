Эстонская разведка: Россия не уменьшила интенсивность атак, несмотря на поставки оружия в Украину

Руководитель Центра военной разведки Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что Россия поддерживает интенсивность атак на поле боя в Украине, несмотря на значительные потери и постепенное поступление западного оружия Киеву.

Его заявление цитирует портал ERR, сообщает "Европейская правда".

По словам Кивисельга, прибытие на украинский фронт новой техники, предоставленной Западом, не уменьшило интенсивности российских атак.

"Хотя оружие, которое поставляет Запад, постепенно поступает на фронт в большем количестве, количество атак вооруженных сил Российской Федерации, тем не менее, остается, как и в предыдущие недели, на уровне в среднем от 130 до 140 раз в день", – сказал он.

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По словам эстонского полковника, российским войскам пока что хватает солдат, а их продвижению – даже незначительному – способствует хорошая погода.

"Несмотря на это, Российская Федерация не осуществила ни одной атаки с использованием бронетехники. Российские войска не смогли атаковать с бронетанковыми подразделениями, но смогли достичь тактического прогресса в Донецкой области", – отметил Кивисельг.

Глава эстонского Центра военной разведки подчеркнул, что за последние месяцы российские войска теряли в среднем 1000 солдат в день.

По оценке должностных лиц Пентагона и представителей разведки США, Россия пока не имеет достаточного количества живой силы для получения значительных территориальных достижений в Украине в ближайшие месяцы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг разделяет эту оценку, но предостерегает, что Москва все еще может осуществить незначительные продвижения в Украине.