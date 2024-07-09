NYT: У США не очікують значного просування Росії в Україні в найближчі місяці

Росія, за оцінкою посадовців Пентагону та представників розвідки США, наразі не має достатньої кількості живої сили для отримання значних територіальних здобутків в Україні в найближчі місяці.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Американські посадовці, опитані виданням, сходяться на тому, що Росія завдяки поставкам електронних компонентів з Китаю, безпілотників з Ірану, ракет і артилерії з Північної Кореї має достатньо зброї, але їй не вистачає особового складу для прориву в Україні.

Вони додають, що в останні місяці динаміка війни була на користь Москви, але попри значні втрати вона так і не змогла захопити значну українську територію.

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Джерела NYT також скептично ставляться до перспектив України відвоювати територію, підкреслюючи, що та зосередилась на розбудові оборонних ліній та максимальному ураженні російських сил.

"Американські посадовці кажуть у приватних розмовах, що Україні буде майже неможливо відвоювати всю свою територію, але вона може наполягати на більшій європейській інтеграції, якщо її результати на полі бою будуть сильнішими", – йдеться в матеріалі.

Водночас, ідеться у матеріалі The New York Times, ситуація на полі бою може змінитись у разі "великого стратегічного зсуву": наприклад, якщо Росія збільшить військовий призов і обсяги підготовки своїх військових.

Іншим чинником ризику джерела NYT назвали зміну політики США щодо України та Росії, натякаючи на плани Дональда Трампа в разі перемоги на президентських виборах домогтись "мирних переговорів".

Новий керівник Генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Вагур Карус раніше сказав, що Україна має шанс створити стратегічний резерв для контратак проти Росії, якщо їй вдасться стабілізувати лінію фронту і максимально виснажити ворога і якщо Європа продовжить підтримувати Київ.