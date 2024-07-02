Російські хакери викрали дані лікарні у столиці Хорватії
Група хакерів, яку вважають пов’язаною з Росією, викрала критично важливі дані в однієї з лікарень у хорватському Загребі та вимагає викуп.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач" з посиланням на місцеві ЗМІ.
Постраждав Університетський лікарняний центр у Загребі (KBC Zagreb). Атака сталася ще минулого тижня, 27 червня, але деталі стали відомі лише зараз. Відповідальною називають групу LockBit 3.0, яка вже відома серією здирницьких атак у різних країнах світу, а на її лідера наклали санкції.
Зловмисники викрали дані про пацієнтів, обстеження, медичні дослідження, операції, про органи та донорів, дані з банку тканин, а також дані про співробітників.
Хакери вимагають від лікарні до 18 липня сплатити викуп, його суму не називають.
Лікарняний центр зазнав атаки за день після того, як хакери атакували низку хорватських державних установ – Міністерство фінансів, податкову, Національний банк і Загребську фондову біржу.
Відповідальність за той напад взяло на себе російське угруповання NoName057(16), яке протягом минулого року і раніше здійснювало атаки також в низці інших країн Європи.