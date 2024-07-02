Російські хакери викрали дані лікарні у столиці Хорватії

Група хакерів, яку вважають пов’язаною з Росією, викрала критично важливі дані в однієї з лікарень у хорватському Загребі та вимагає викуп.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Постраждав Університетський лікарняний центр у Загребі (KBC Zagreb). Атака сталася ще минулого тижня, 27 червня, але деталі стали відомі лише зараз. Відповідальною називають групу LockBit 3.0, яка вже відома серією здирницьких атак у різних країнах світу, а на її лідера наклали санкції.

Зловмисники викрали дані про пацієнтів, обстеження, медичні дослідження, операції, про органи та донорів, дані з банку тканин, а також дані про співробітників.

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Хакери вимагають від лікарні до 18 липня сплатити викуп, його суму не називають.

Лікарняний центр зазнав атаки за день після того, як хакери атакували низку хорватських державних установ – Міністерство фінансів, податкову, Національний банк і Загребську фондову біржу.

Відповідальність за той напад взяло на себе російське угруповання NoName057(16), яке протягом минулого року і раніше здійснювало атаки також в низці інших країн Європи.