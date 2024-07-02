Российские хакеры похитили данные больницы в столице Хорватии

Группа хакеров, которую считают связанной с Россией, похитила критически важные данные в одной из больниц в хорватском Загребе и требует выкуп.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач" по местным СМИ.

Пострадал Университетский больничный центр в Загребе (KBC Zagreb). Атака произошла еще на прошлой неделе, 27 июня, но детали стали известны только сейчас. Ответственной называют группу LockBit 3.0, которая уже известна серией вымогательских атак в разных странах мира, а на ее лидера наложили санкции.

Злоумышленники похитили данные о пациентах, обследованиях, медицинских исследованиях, операциях, об органах и донорах, данные из банка тканей, а также данные о сотрудниках.

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Хакеры требуют от больницы до 18 июля уплатить выкуп, его сумму не называют.

Больничный центр подвергся атаке через день после того, как хакеры атаковали ряд хорватских государственных учреждений – Министерство финансов, налоговую, Национальный банк и Загребскую фондовую биржу.

Ответственность за то нападение взяла на себя российская группировка NoName057(16), которая в течение прошлого года и ранее осуществляла атаки также в ряде других стран Европы.