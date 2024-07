В США назвали "прогрессом" визит Орбана в Украину

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман назвал визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Киев "прогрессом".

Об этом Прессман написал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Дипломат отметил, что США приветствуют поездку премьер-министра Орбана в Киев для взаимодействия с руководством Украины.

"Прогресс", – коротко написал посол в соцсети Х.

We welcome Prime Minister Orbán’s trip to Kyiv to engage Ukraine’s leadership. Progress.