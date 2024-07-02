В США назвали "прогрессом" визит Орбана в Украину

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман назвал визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Киев "прогрессом".

Об этом Прессман написал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Дипломат отметил, что США приветствуют поездку премьер-министра Орбана в Киев для взаимодействия с руководством Украины.

"Прогресс", – коротко написал посол в соцсети Х.

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We welcome Prime Minister Orbán’s trip to Kyiv to engage Ukraine’s leadership. Progress. – Ambassador David Pressman (@USAmbHungary) July 2, 2024

Виктор Орбан, чье государство с 1 июля начало председательствовать в ЕС, прибыл в Киев утром 2 июля. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Накануне визита Орбан анонсировал "первые шаги" для содействия миру в Украине, а сам визит во вторник объяснил тем, что венгерское председательство стремится решить вызовы, которые стоят перед Евросоюзом.

Представитель венгерского правительства подтвердил, что важнейшей темой переговоров Орбана в Киеве станет возможность создания мира.

В конце прошлой недели, напомним, Орбан и Зеленский пересекались на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.