Туск відреагував на наміри Кремля ухилитись від 30-денного перемир’я

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що зараз усі очікують від Росії згоди на 30-денне припинення бойових дій перед тим, як відбудуться якісь наступні кроки.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував вдень 11 травня у своєму X.

Дональд Туск прокоментував відповідь Москви на заклик європейських лідерів та України до 30-денної паузи у бойових діях, щоб розпочати предметні переговори про можливі формати завершення війни.

In response to our appeal, the Russians have proposed peace talks starting May 15. The world, however, іs waiting for univocal decision on an immediate and unconditional ceasefire. Ukraine is ready. No more victims!