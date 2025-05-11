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Туск відреагував на наміри Кремля ухилитись від 30-денного перемир’я

Новини — Неділя, 11 травня 2025, 18:52 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що зараз усі очікують від Росії згоди на 30-денне припинення бойових дій перед тим, як відбудуться якісь наступні кроки.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував вдень 11 травня у своєму X.

Дональд Туск прокоментував відповідь Москви на заклик європейських лідерів та України до 30-денної паузи у бойових діях, щоб розпочати предметні переговори про можливі формати завершення війни. 

"У відповідь на наш заклик росіяни запропонували з 15 травня розпочати мирні переговори з 15 травня. Проте світ очікує однозначного рішення про негайне та безумовне припинення вогню. Україна на це готова. Більше не має бути жертв", – наголосив Туск. 

Лідери Франції та Німеччини також заявили, що перед початком перемовин від Росії очікують згоди на припинення вогню. Такі ж сигнали пролунали від команди Трампа

Як відомо, під час візиту до Києва 10 травня лідери "коаліції рішучих" висунули вимогу до Росії з 12 травня піти на безумовне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови вони готові застосувати нові санкції та зазначили, що це будуть синхронізовані кроки Європи і США. 

Очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

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