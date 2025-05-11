Туск відреагував на наміри Кремля ухилитись від 30-денного перемир’я

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що зараз усі очікують від Росії згоди на 30-денне припинення бойових дій перед тим, як відбудуться якісь наступні кроки.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував вдень 11 травня у своєму X.

Дональд Туск прокоментував відповідь Москви на заклик європейських лідерів та України до 30-денної паузи у бойових діях, щоб розпочати предметні переговори про можливі формати завершення війни.

In response to our appeal, the Russians have proposed peace talks starting May 15. The world, however, іs waiting for univocal decision on an immediate and unconditional ceasefire. Ukraine is ready. No more victims! – Donald Tusk (@donaldtusk) May 11, 2025

"У відповідь на наш заклик росіяни запропонували з 15 травня розпочати мирні переговори з 15 травня. Проте світ очікує однозначного рішення про негайне та безумовне припинення вогню. Україна на це готова. Більше не має бути жертв", – наголосив Туск.

Лідери Франції та Німеччини також заявили, що перед початком перемовин від Росії очікують згоди на припинення вогню. Такі ж сигнали пролунали від команди Трампа.

Як відомо, під час візиту до Києва 10 травня лідери "коаліції рішучих" висунули вимогу до Росії з 12 травня піти на безумовне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови вони готові застосувати нові санкції та зазначили, що це будуть синхронізовані кроки Європи і США.

Очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.