Ультиматум Путіну, "коаліція рішучих" у Києві, Орбан йде на загострення: новини вихідних

У центрі уваги вихідних – саміт "коаліції рішучих".

Захід скоординував позицію щодо припинення вогню, з якою, за даними ЗМІ, російське керівництво ознайомить посланець Трампа Віткофф. В разі відмови Росії від припинення вогню Захід хоче збільшити санкційний тиск на Росію і підтримку України.

Прем'єр Естонії вважає, що позиції США та Європи щодо тиску на РФ знову зближуються.

У Москві заявили, що вимагатимуть припинення постачання Україні зброї для припинення вогню.

При цьому на Заході продовжують наполягати на тому, що "спершу має замовкнути зброя, тоді можуть початися розмови".

У Мадриді тисячі людей вимагали відставки уряду і дострокових виборів, а в Албанії проходять парламентські вибори.

Все важливе і цікаве за вихідні, 10 та 11 травня – в дайджесті "Європейської правди".

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Ультиматум Путіну

У суботу до Києва на саміт "коаліції рішучих" прибули президент Франції, канцлер Німеччини, а також премʼєри Великої Британії та Польщі.

Свій візит вони розпочали з вшанування пам’яті загиблих воїнів.

Емманюель Макрон після приїзду до Києва окреслив три ключові теми, які визначають мету нинішньої дипломатичної місії.

Перше – це мир, який, за словами Макрона, починається з повного і беззастережного припинення вогню.

"Це пропозиція, яку ми висуваємо разом зі Сполученими Штатами. Україна прийняла її 11 березня. Росія ж зволікає, висуває умови, грає на час і продовжує свою війну агресії", – нагадав він.

ЄС також офіційно підтримав заклик до 30-денного припинення вогню в Україні.

Зеленський повідомив, що коаліція рішучих вимагає від РФ піти на безумовне припинення вогню з 12 травня.

Президент Франції наголосив – якщо Москва продовжуватиме блокувати прогрес, ЄС посилить тиск у тісній координації зі Сполученими Штатами, а також посилить допомогу Україні.

До слова, після зустрічі "коаліції рішучих" Зеленський та лідери Німеччини, Франції, Польщі та Британії провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Дзвінок здійснив Емманюель Макрон.

Прем'єр Естонії Крістен Міхал вважає, що позиції США та Європи щодо тиску на РФ знову зближуються.

Друга ключова тема, про яку згадав Макрон у Києві, це суверенітет.

"Мирні угоди, які мають бути укладені, повинні гарантувати її безпеку. Саме над цим ми працювали під час зустрічей у Парижі, Лондоні та сьогодні в Києві", – зазначив він.

Третє, за словами французького президента – це майбутнє.

"Україна бореться за свій народ, але також за європейську ідею, в яку ми віримо. Вільна, сильна, процвітаюча і європейська Україна – ось наш горизонт", – підсумував він.

Умови Росії

NBC News повідомляє, що американські, європейські та українські учасники переговорів підготували російському керівництву "лист умов" з 22 пропозиціями, включаючи 30-денне припинення вогню.

"Якщо Путін хоче вийти з ситуації, то ось його вихід", – сказав посадовець про пропозиції.

Очікується, що "лист умов" Путіну передасть спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф.

Кремлівський речник Дмитрій Песков заявив, що Росія вимагатиме припинення поставок американських та європейських озброєнь в Україну під час будь-якого потенційного припинення вогню.

А Владімір Путін заявив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня. При цьому кремлівський правитель не згадав пропозицію щодо 30-денного перемир’я.

Президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що ідея Путіна щодо прямих переговорів є "першим кроком", але "цього недостатньо".

За його словами, не може бути ніяких переговорів, поки говорить зброя.

А у ніч на неділю, 11 травня, Росія запустила по Україні понад 100 ударних дронів.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що рій дронів на Україну – це відповідь Путіна на пропозицію про перемир’я.

Колишній радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон вважає, що очільник Кремля ризикує "переграти" й погіршити своє становище, далі відмовляючись від тривалого перемир'я.

Шлях до перемовин

Президент Франції Емманюель Макрон хоче прямих переговорів України та РФ після припинення вогню.

За словами українського президента Володимира Зеленського, після припинення вогню Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог сказав, що Росія має погодитися на 30-денне перемир’я, перш ніж мирні перемовини розпочнуться.

"Навіть прем’єр Нової Зеландії розуміє це. Як неодноразово казав президент Трамп, вбивства мають зупинитися! Спершу безумовне 30-денне припинення вогню, і, під час того, початок комплексних перемовин про мир. Іншого шляху немає", – написав Кіт Келлог.

Ще у суботу у "коаліції рішучих" наголосили, що вимоги Росії припинити постачання зброї Україні для припинення вогню є неприйнятними.

"Ми абсолютно відкидаємо будь-яку можливість будь-яких поступок. Ми наголошуємо: жодних попередніх умов щодо припинення постачання зброї чи якихось інших моментів. Жодних. Маємо бути чіткими: якщо Росія не погодиться, вона зіткнеться з наслідками додаткових санкцій і посилення підтримки України", – підкреслив президент Франції Емманюель Макрон.

За його словами, це має бути припинення вогню з можливістю продовження, з можливістю моніторингу, з можливістю розведення сил довкола лінії контролю.

До речі, Туреччина висловила готовність моніторити можливе припинення вогню в Україні. Крім того, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у розмові з Макроном запропонував прийняти у себе перемовини щодо миру в Україні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає, що Росія має погодитись на паузу у бойових діях, перш ніж почнуться якісь перемовини про можливі формати завершення війни.

ОНОВЛЕННЯ: Вже після публікації дайджесту президент США заявив, що Україна повинна негайно погодитися на переговори з Росією у Туреччині.

На саміті коаліції рішучих, що відбулася у Києві 10 травня, досягнута домовленість про те, що держави Заходу не будуть послаблювати санкції, запроваджені проти Росії, поки триває переговорний процес з нею.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз готовий запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі порушення режиму припинення вогню.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог вважає, що всеосяжне припинення вогню на 30 днів покладе початок процесу завершення найбільшої і найтривалішої війни в Європі з часів Другої світової війни.

За даними The Wall Street Journal, американський президент Дональд Трамп минулого тижня виступив перед групою найбільших донорів у своєму клубі у Флориді та описав закінчення війни Росії в Україні як зростаюче розчарування.

Нещодавно посадовці в адміністрації Трампа визнали, що саме Росія залишається головною перепоною для миру. Москва відмовляється погодитися на безумовне 30-денне припинення вогню, яке вже підтримав Київ, і натомість вимагає додаткових поступок з боку України.

Трамп обіцяє продовжувати роботу з Україною та РФ для припинення війни.

Щодо гарантій безпеки і ракет Taurus

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відправка іноземних військ в Україну необхідна для "стабілізації ситуації" після припинення бойових дій з РФ.

На запитання про те, якою може бути кількість розгорнутих в Україні іноземних бійців, Макрон відповів: "Це може бути кілька тисяч, але не кілька сотень тисяч".

"Йдеться не про кількість. Йдеться про те, що ми будемо там, щоб забезпечити присутність для підтримки, як друга лінія оборони, у повітрі або в стратегічних точках, віддалених від лінії фронту. Перш за все, ми там, щоб продемонструвати солідарність", – додав президент.

Після завершення саміту "коаліції рішучих" у Києві Емманюель Макрон та Кір Стармер визнали, що згоди про параметри, кількість або місця розміщення західного контингенту поки немає.

Британський прем'єр Кір Стармер наголосив, що вважає контингент неуникною і дуже важливою складовою мирних домовленостей.

"Якщо не буде контингенту, який підтримуватиме цю угоду – Путін, з великою імовірністю, порушить і її. У минулому вже були угоди, які він не поважав. Нам потрібен тривалий мир. Мир, який триватиме кілька місяців чи років – не підходить", – заявив Стармер.

Обидва політики, втім, наголосили, що західний контингент не буде основною гарантією безпеки.

"Гарантії будуть вибудувані у кілька ярусів. Перший ешелон оборони – це сама українська армія. А другий ярус – стримування, контингент", – заявив Емманюель Макрон. "Нам треба посилювати українську армію, щоби вона була елементом стримування", – підтримав його Стармер.

До речі, як пише Times, Британія надсилає в Україну макети зброї "в стилі ІКЕА", щоб обдурити росіян.

Під час свого візиту до Києва канцлер Фрідріх Мерц пообіцяв продовжити військову підтримку України, наголосивши на тісній координації з європейськими партнерами та США.

Коментуючи питання можливого постачання Україні крилатих ракет Taurus канцлер зазначив, що дискусії про конкретні поставки озброєнь більше не будуть проводитися публічно.

"Під моїм керівництвом дебати про постачання зброї, калібри, системи озброєнь і так далі будуть вилучені з поля зору громадськості", – зазначив канцлер.

Перед цим агентство dpa повідомило, що Німеччина значно обмежить інформацію щодо того, яку зброю вона постачає Україні, після трьох років широкої прозорості.

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання німецьких журналістів про потреби ЗСУ у ракетах Taurus, сказав що Україна у діалозі з Німеччиною має інший пріоритет.

9 травня, напередодні приїзду лідерів Франції, Британії, Німеччини та Польщі до Києва, державний секретар США Марко Рубіо у розмові з новопризначеним міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем обговорив шляхи завершення війни Росії проти України.

В інтерв’ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung Йоганн Вадефуль висловив впевненість у тому, що шлях України до НАТО незворотній.

А у ЄС сподіваються, що США приєднаються до Коаліції зі створення трибуналу для Путіна.

Орбан йде на загострення

У центрі угорської столиці Будапешта у п'ятницю, 9 травня, затримали громадянина України, який раніше працював дипломатом, згодом його депортували.

"Щодо нього Головне управління у справах іноземців та міграції у зв'язку з підозрою в шпигунстві винесло рішення про заборону на в'їзд і перебування в країні. Після з'ясування обставин… чоловіка було видворено з території Угорщини з огляду на те, що його діяльність значною мірою загрожувала суверенітету нашої країни", – йдеться у повідомленні.

Коментуючи ситуацію, що склалась, речник українського МЗС Георгій Тихий зазначив, що "угорській владі давно час покласти край безглуздій антиукраїнській істерії".

Він також наголосив, що "коли закінчуються докази, починається полювання на відьом".

А ще Угорщина скасувала заплановані переговори з Україною щодо нацменшин, але можуть поновитися "залежно від того, як розгортатимуться події".

Як відомо, у пʼятницю Служба безпеки України заявила, що викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті – зокрема "промацувала ґрунт" щодо настроїв місцевих мешканців та їхньої реакції на потенційну появу у регіоні "угорських миротворців".

Спершу глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не отримував від Києва офіційних повідомлень про викриту мережу угорських шпигунів, та згадав про "антиугорську пропаганду".

Але через кілька годин Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

Україна у відповідь оголосила про видворення двох угорських дипломатів.

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