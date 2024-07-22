В Латвії фіксують дедалі більше випадків переміщення мігрантів під кордон з Білоруссю

В Латвії заявили про збільшення кількості випадків, коли нелегальних мігрантів переміщують під кордон з боку Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав начальник Державної прикордонної охорони генерал Гунтіс Пуятс, якого цитує Delfi.

За його словами, події останніх тижнів липня відбуваються за тим самим сценарієм, який уже спостерігався раніше: значно зменшилася кількість порушників на польському кордоні, але зросла на латвійському.

На запитання, чим це можна пояснити, Пуятс відповів: "Це реакція на певні політичні події, щоб помститися Латвії за її рішення".

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Зокрема, як зазначив він, йдеться про рішення про заборону в’їзду до Латвії автівкам на білоруських номерах.

Пуятс розповів, що мігранти часто добре екіпіровані, наприклад, мають інструменти, щоб ламати паркани на кордоні. Випадки пошкодити прикордонну інфраструктуру численні, визнав він.

З середини минулого року змінилося і ставлення порушників: вони стають агресивнішими, не підкоряються вимогам прикордонників і втікають. Були випадки, коли прикордонникам доводилося застосовувати фізичну силу та спеціальні засоби, щоб стримати порушників.

Як відомо, у Польщі з 1 серпня на кордоні з Білоруссю розпочнеться операція "Безпечне Підляшшя", до якої залучать близько 17 тисяч військових.