В Латвии фиксируют все больше случаев перемещения мигрантов под границу с Беларусью

В Латвии заявили об увеличении количества случаев, когда нелегальных мигрантов перемещают под границу со стороны Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал начальник Государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуятс, которого цитирует Delfi.

По его словам, события последних недель июля происходят по тому же сценарию, который уже наблюдался ранее: значительно уменьшилось количество нарушителей на польской границе, но выросло на латвийской.

На вопрос, чем это можно объяснить, Пуятс ответил: "Это реакция на определенные политические события, чтобы отомстить Латвии за ее решение".

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В частности, как отметил он, речь идет о решении о запрете въезда в Латвию автомобилям на белорусских номерах.

Пуятс рассказал, что мигранты часто хорошо экипированы, например, имеют инструменты, чтобы ломать заборы на границе. Случаи повредить пограничную инфраструктуру многочисленны, признал он.

С середины прошлого года изменилось и отношение нарушителей: они становятся более агрессивными, не подчиняются требованиям пограничников и убегают. Были случаи, когда пограничникам приходилось применять физическую силу и специальные средства, чтобы сдержать нарушителей.

Как известно, в Польше с 1 августа на границе с Беларусью начнется операция "Безопасное Подляшье", к которой привлекут около 17 тысяч военных.