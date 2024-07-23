ЗМІ: У нападі з ножем в парку у Варшаві постраждали українські підлітки

Вдень у понеділок в одному з парків Варшави молодий чоловік з ножем завдав поранень двом підліткам, за даними ЗМІ, постраждалі є українцями.

Про це повідомляє Wyborcza, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у Брудновському лісі – великому парку у північно-східній частині міста, в районі вулиці Глебоцької і торгового центру. Близько 15:00 поліція отримала повідомлення, що 26-річний чоловік з ножем атакував групу підлітків. Двоє 15-річних хлопців опинилися в лікарні з ножовими пораненнями.

Dariusz Borowicz

Представник поліції Варшави Каміль Соботка зазначив, що нападника затримали і допитують, на той час його мотиви не були відомі. Він також згадав, що нападник – іноземець.

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Неофіційно журналісти Wyborcza дізналися, що нападник – вихідець з Узбекистану, на момент подій він був з брендованим рюкзаком однієї з компаній доставки їжі.

Постраждалі хлопці – нібито українці, вони отримали поранення рук та живота. З ними були ще двоє однолітків, які не постраждали.

Нагадаємо, в середині липня під Краковом внаслідок нападу однієї компанії підлітків на іншу серйозно постраждав 17-річний хлопець з України.

Минулого місяця у Варшаві правоохоронці затримали двох поляків, які напали з ножем на українців і побили їх.