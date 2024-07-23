Іспанія затримала вантажне судно через розлив пального поблизу Африки

Іспанія затримала вантажне судно німецької компанії за розлив палива під час заправки поблизу її анклаву Сеути, що на північному узбережжі Африки.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

У повідомленні Торгового флоту Іспанії йдеться, що судно Tony Stark під прапором Антигуа і Барбуда не може залишити порт Сеути, поки його власники не сплатять заставу в розмірі 120 тисяч євро.

Минулого тижня сліди мазуту виявили поблизу пляжу Бенітес та пляжу Сан-Амаро в Сеуті у морі Альборан.

Реклама:

В окремій заяві Торговий флот Іспанії оцінив розмір розливу палива в одну метричну тонну.

За його словами, він відкрив дисциплінарну процедуру, яка визначить остаточний розмір штрафу.

Водночас поблизу східного іспанського міста Валенсія минулого тижня закрили три пляжі після того, як на 2-кілометрову смугу піску винесло розлите паливо. Причину поки не з'ясували.

Минулого тижня стало відомо, що більше 40 європейських країн погодили план боротьби з нафтовим "тіньовим флотом" Росії на саміті Європейської політичної спільноти.

Перед тим Велика Британія додала у свій санкційний список 11 нових танкерів, які пов'язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів з Росії до третіх країн.

Нагадаємо, 24 червня Рада ЄС оголосила про нові антиросійські санкції, спрямовані проти танкерів, що входять до складу нафтового "тіньового флоту" РФ.

Раніше у ЄС висловлювали занепокоєння екологічними ризиками для Середземного моря через обхід танкерами санкцій.