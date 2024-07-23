Испания задержала грузовое судно из-за разлива топлива вблизи Африки

Испания задержала грузовое судно немецкой компании за разлив топлива во время заправки вблизи ее анклава Сеуты, что находится на северном побережье Африки.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

В сообщении Торгового флота Испании говорится, что судно Tony Stark под флагом Антигуа и Барбуда не может покинуть порт Сеуты, пока его владельцы не оплатят залог в размере 120 тысяч евро.

На прошлой неделе следы мазута обнаружили вблизи пляжа Бенитес и пляжа Сан-Амаро в Сеуте в море Альборан.

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В отдельном заявлении Торговый флот Испании оценил размер разлива топлива в одну метрическую тонну.

По его словам, он открыл дисциплинарную процедуру, которая определит окончательный размер штрафа.

В то же время вблизи восточного испанского города Валенсия на прошлой неделе закрыли три пляжа после того, как на 2-километровую полосу песка вынесло разлитое топливо. Причину пока не выяснили.

На прошлой неделе стало известно, что более 40 европейских стран согласовали план борьбы с нефтяным "теневым флотом" России на саммите Европейского политического сообщества.

Перед тем Великобритания добавила в свой санкционный список 11 новых танкеров, которые связаны с перевозкой нефти или нефтепродуктов из России в третьи страны.

Напомним, 24 июня Совет ЕС объявил о новых антироссийских санкциях, направленных против танкеров, входящих в состав нефтяного "теневого флота" РФ.

Ранее в ЕС выражали обеспокоенность экологическими рисками для Средиземного моря из-за обхода танкерами санкций.