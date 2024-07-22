Голова Секретної служби США визнала свій провал через замах на Трампа

Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл, чиє відомство забезпечує охорону перших осіб держави, взяла відповідальність за провал, який уможливив замах на експрезидента США Дональда Трампа 13 липня.

Про це вона сказала під час свідчень у Комітеті з питань нагляду Палати представників США, пише "Європейська правда".

У своєму вступному слові Чітл назвала замах на Трампа "найбільш значним оперативним провалом Секретної служби за останні десятиліття".

Посадовиця відмовилась обговорювати деталі розслідування реакції підвідомчої їй служби на події 13 липня.

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Вона підтвердила, що будівля, з якої стріляли в Трампа, була "за межами периметру безпеки", а також заявила, що для захисту експрезидента США "було задіяно достатню кількість агентів" Секретної служби.

На питання, чому охорона Трампа не спрацювала в день замаху, Чітл сказала, що "бере на себе відповідальність за цю трагедію". Вона, однак, заявила, що вважає себе "найкращою людиною, яка може очолити Секретну службу в цей час".

Резонансний замах на Дональда Трампа викликав у США побоювання стосовно можливого сплеску насильства та призвів до розслідувань служб безпеки, які забезпечували охорону політика.

Після цього стало відомо, що США отримали розвідувальну інформацію нібито про підготовку Іраном замаху на Трампа.

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.