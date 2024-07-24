В Болгарии спорят из-за назначения посла в Украине, которое тянулось с осени

Процедура назначения посла Болгарии в Украине стала предметом спора между президентом Руменом Радевым и бывшим правительством – они назвали разных кандидатов и разные причины, почему назначение затянулось на месяцы.

Об этом говорится в публикации портала OFFNews, пишет "Европейская правда".

Ранее на этой неделе неофициально стало известно о назначении нового главы болгарского посольства в Киеве – им стал Николай Ненчев, бывший министр обороны в одном из правительств Бойко Борисова.

Президент Болгарии Румен Радев после этого заявил, что посол должен быть назначен его указом по представлению правительства, и он согласия на назначение Ненчева послом в Украине не давал. Радев также намекнул, что при предыдущем правительстве Николая Денкова "ему настойчиво предлагали назначить Николая Ненчева послом Болгарии в Украине".

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Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Димитар Главчев пояснил, что Ненчева назначили временно исполняющим обязанности, для чего президентский указ не нужен, и его кандидатуру отобрали по результатам внутренней процедуры.

Как выяснил OFFNews, еще в октябре 2023 года тогдашняя глава МИД Болгарии Мария Габриэль говорила, что правительство предложило президенту назначить на должность посла в Украине другого кандидата – карьерного дипломата Петра Танева.

Но сегодня Денков, который тогда возглавлял правительство, отрицал, что кандидатуру Танева согласовывал его кабинет, и назвал ее результатом предварительных обсуждений. Хотя OFFNews удалось найти на сайте правительства проект решения о назначении Танева послом в Украине, который так и не был одобрен.

В то же время болгарское издание "24 часа" со ссылкой на источники утверждает, что Киев неофициально возражал против назначения Танева, потому что он якобы имел пророссийскую позицию, а его жена – гражданство России (по данным "24 часа", они уже развелись).

Таким образом, сейчас посольство Болгарии в Украине имеет временного руководителя – экс-министра обороны Ненчева.

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