Словенія виплатила 260 тисяч євро через побічні ефекти вакцини від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я Словенії здійснило п'ять компенсаційних виплат через наслідки вакцинації від COVID-19 на загальну суму 260 тисяч євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал N1.

Словенці, які отримали право на компенсацію, були щеплені вакцинами Comirnaty і Vaxzevria, відомими як Astra Zeneca.

За шкоду, заподіяну здоров'ю або смерть в результаті вакцинації проти COVID-19, здійснили п'ять компенсаційних виплат: одна в минулому році на суму 20 тисяч євро і чотири в цьому році на суму 60 тисяч євро, повідомили у словенському МОЗ.

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Усього з 2022 року відомство отримало 221 заяву на отримання компенсації, а у 20 випадках ще триває робота над ухваленням рішення.

У Словенії повідомлялося про два випадки смерті після вакцинації від ковіду. Один випадок стосувався молодої пацієнтки, яка була госпіталізована до Люблянського клінічного центру в кінці вересня 2021 року, але померла в той же день, незважаючи на невідкладне лікування.

Раніше, у травні 2021 року, жінка, за повідомленнями, дружина словенського дипломата, померла від інсульту в Бельгії після щеплення тією ж вакциною.

Раніше цього року повідомлялось, як 62-річний німець отримав 217 щеплень від коронавірусу за 29 місяців, не маючи ознак захворювання на COVID-19 та не виявляючи жодних побічних ефектів.