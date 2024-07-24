Словения выплатила 260 тысяч евро из-за побочных эффектов вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения Словении осуществило пять компенсационных выплат из-за последствий вакцинации от COVID-19 на общую сумму 260 тысяч евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал N1.

Словенцы, которые получили право на компенсацию, были привиты вакцинами Comirnaty и Vaxzevria, известными как Astra Zeneca.

За вред, причиненный здоровью или смерть в результате вакцинации против COVID-19, осуществили пять компенсационных выплат: одна в прошлом году на сумму 20 тысяч евро и четыре в этом году на сумму 60 тысяч евро, сообщили в словенском Минздраве.

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Всего с 2022 года ведомство получило 221 заявление на получение компенсации, а в 20 случаях ещё продолжается работа над принятием решения.

В Словении сообщалось о двух случаях смерти после вакцинации от ковида. Один случай касался молодой пациентки, которая была госпитализирована в Люблянский клинический центр в конце сентября 2021 года, но умерла в тот же день, несмотря на неотложное лечение.

Ранее, в мае 2021 года, женщина, по сообщениям, жена словенского дипломата, умерла от инсульта в Бельгии после прививки той же вакциной.

Ранее в этом году сообщалось, как 62-летний немец получил 217 прививок от коронавируса за 29 месяцев, не имея признаков заболевания COVID-19 и не проявляя никаких побочных эффектов.