Греція схвалила придбання 20 винищувачів F-35

Уряд Греції офіційно схвалив пропозицію про придбання 20 об'єднаних ударних винищувачів F-35 у Сполучених Штатів у межах масштабної модернізації своїх Збройних сил.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє АР.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас під час візиту до військової авіабази поблизу Афін оголосив, що грецький уряд підписав і відправив до США листа про згоду на купівлю винищувачів. Він додав, що придбання F-35 створить "потужну стримувальну присутність в нашому регіоні"

Речник уряду Греції Павлос Маринакіс на брифінгу в четвер, коментуючи угоду, назвав нинішню кампанію модернізації Збройних сил найважливішою за "багато десятиліть".

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"Ми продовжимо реалізацію цієї великої програми, оснащуючи нашу країну і зміцнюючи її оборону", – підкреслив він.

Очікується, що поставки F-35 до Греції почнуться у 2028 році, а загальна вартість угоди становитиме близько 3,5 мільярдів доларів.

У січні стало відомо, що Державний департамент США схвалив продаж Греції 40 винищувачів п’ятого покоління F-35 у межах угоди загальною вартістю 8,6 мільярда доларів. Нині Афіни вирішили придбати 20 винищувачів, але зберігають можливість замовити ще стільки ж.

Греція модернізує свої Збройні сили в межах десятирічної програми після затяжної фінансової кризи та напруженості у відносинах із сусідньою Туреччиною, з якою входить у Північноатлантичний Альянс.