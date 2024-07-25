Греция одобрила закупку 20 истребителей F-35

Правительство Греции официально одобрило предложение о приобретении 20 объединенных ударных истребителей F-35 у Соединенных Штатов в рамках масштабной модернизации своих Вооруженных сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает АР.

Министр обороны Греции Никос Дендиас во время визита на военную авиабазу вблизи Афин объявил, что греческое правительство подписало и отправило в США письмо о согласии на покупку истребителей. Он добавил, что приобретение F-35 создаст "мощное сдерживающее присутствие в нашем регионе"

Представитель правительства Греции Павлос Маринакис на брифинге в четверг, комментируя сделку, назвал нынешнюю кампанию модернизации Вооруженных сил важнейшей за "многие десятилетия".

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"Мы продолжим реализацию этой обширной программы, оснащая нашу страну и укрепляя ее оборону", – подчеркнул он.

Ожидается, что поставки F-35 в Грецию начнутся в 2028 году, а общая стоимость сделки составит около 3,5 миллиардов долларов.

В январе стало известно, что Государственный департамент США одобрил продажу Греции 40 истребителей пятого поколения F-35 в рамках сделки общей стоимостью 8,6 миллиарда долларов. Сейчас Афины решили приобрести 20 истребителей, но сохраняют возможность заказать еще столько же.

Греция модернизирует свои Вооруженные силы в рамках десятилетней программы после затяжного финансового кризиса и напряженности в отношениях с соседней Турцией, с которой входит в Североатлантический Альянс.