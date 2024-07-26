Глава МЗС Британії закликав Китай відмовитися від підтримки РФ у війні проти України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі під час зустрічі зі своїм китайським колегою Ваном Ї закликав Пекін відмовитися від підтримки РФ, яка розв’язала війну проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йшлося на зустрічі міністрів, яка відбулась у Лаосі.

В ході зустрічі Леммі окреслив бачення нового британського уряду щодо довгострокового, послідовного і стратегічного підходу до відносин між Британією і Китаєм.

Він зазначив, що уряд буде співпрацювати там, де це можливо, а також кидати виклик там, де це необхідно.

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Леммі наголосив на непохитній прихильності Великої Британії до України і закликав Китай не допустити, щоб його компанії підтримували російський військово-промисловий комплекс.

Обидві сторони домовилися працювати над створенням довгострокових каналів зв'язку.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала китайський уряд більш інтенсивно працювати заради миру в Україні.

Нещодавно посол Сполучених Штатів у КНР Ніколас Бернс заявив, що Китай не є нейтральним у загарбницькій війні, яку Росія веде проти України.