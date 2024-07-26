Глава МИД Британии призвал Китай отказаться от поддержки РФ в войне против Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми во время встречи со своим китайским коллегой Ваном И призвал Пекин отказаться от поддержки РФ, которая развязала войну против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом шла речь на встрече министров, которая состоялась в Лаосе.

В ходе встречи Лемми очертил видение нового британского правительства относительно долгосрочного, последовательного и стратегического подхода к отношениям между Британией и Китаем.

Он отметил, что правительство будет сотрудничать там, где это возможно, а также бросать вызов там, где это необходимо.

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Лемми подчеркнул непоколебимую приверженность Великобритании к Украине и призвал Китай не допустить, чтобы его компании поддерживали российский военно-промышленный комплекс.

Обе стороны договорились работать над созданием долгосрочных каналов связи.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала китайское правительство более интенсивно работать ради мира в Украине.

Недавно посол Соединенных Штатов в КНР Николас Бернс заявил, что Китай не является нейтральным в захватнической войне, которую Россия ведет против Украины.