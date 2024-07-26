Глава МЗС Німеччини закликала Китай робити більше для миру в Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала китайський уряд більш інтенсивно працювати заради миру в Україні.

Заяву німецької міністерки наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Бербок зазначила, що Китай як постійний член Ради безпеки ООН "зобов'язаний зробити все, щоб ми могли відновити мир".

"Перше, що це означатиме: насамперед, жодної підтримки агресора, жодної підтримки Росії", – підкреслила вона.

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Бербок також додала, що візит глави МЗС України Дмитра Кулеби до Пекіна є важливим.

Нещодавно посол Сполучених Штатів у КНР Ніколас Бернс заявив, що Китай не є нейтральним у загарбницькій війні, яку Росія веде проти України.

Крім того, віцеканцлер Німеччини Роберт Габек під час візиту до КНР знову попередив китайський уряд про економічні наслідки підтримки Росії у війні проти України.