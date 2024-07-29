ЗМІ: На фронті в Україні, ймовірно, загинув перший доброволець зі Словаччини

Доброволець зі Словаччини Растислав Гайдошик, що воював за Україну, вже понад місяць вважається зниклим безвісти, підозрюють, що він міг загинути.

Про це повідомляє Denník N, пише "Європейська правда".

Як дізналися журналісти, 40-річний Гайдошик із Братислави з англомовним позивним Rusty ("Расті"), що добровольцем воював за Україну, офіційно вважається зниклим безвісти.

З публікації Dennik N

Гайдошик був заступником командира взводу у лавах Інтернаціонального легіону.

Реклама:

Російські Телеграм-канали писали, що він нібито загинув під Старомайорським на Донеччині 17 червня, таку ж ймовірну дату називають його побратими.

Старомайорське в окупації з перших днів повномасштабної війни, у липні 2023 року його звільнили, а у середині червня знову частково перейшло під контроль російської армії.

Гайдошик на момент зникнення перебував на території, яка зараз контролюється ворогом, тож з’ясувати його долю і забрати тіло неможливо. Друзі вже встановили на Майдані серед тисяч прапорів у пам’ять про загиблих прапор Словаччини з його ім’ям.

В МЗС Словаччини на запит ЗМІ сказали, що їм нічого не відомо про це.

Растислав Гайдошик приїхав добровольцем захищати Україну майже з перших днів повномасштабної війни. У своїх публічних інтерв’ю він пояснював свою мотивацію тим, що розумів: у разі поразки України Росія може напасти на Польщу, Словаччину чи держави Балтії.

View this post on Instagram A post shared by The First International Legion Defense of Ukraine (@1il.army)

За цей час він кілька разів отримував поранення та має нагороди. У 2022 році він брав участь у наступальній операції зі звільнення Харківської області, навесні 2023 року – в обороні Бахмута. У березні 2024 року він продовжив контракт.

У Словаччині у Гайдошика не було дружини та дітей. В Україні у нього з’явилась кохана і вони планували офіційно оформити стосунки цього року.

Нагадаємо, 13 липня в районі населеного пункту Діброва Луганської області загинув 22-річний польський доброволець Томаш Сенкала.

Перед цим повідомляли, що Україні загинув доброволець з Грузії Зураб Іашвілі, який отримав поранення в ході бойових дій.