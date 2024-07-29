СМИ: На фронте в Украине мог погибнуть первый доброволец из Словакии

Доброволец из Словакии Растислав Гайдошик, воевавший за Украину, уже более месяца считается пропавшим без вести, подозревают, что он мог погибнуть.

Об этом сообщает Denník N, пишет "Европейская правда".

Как узнали журналисты, 40-летний Гайдошик из Братиславы с англоязычным позывным Rusty ("Расти"), что добровольцем воевал за Украину, официально считается пропавшим без вести.

Из публикации Dennik N

Гайдошик был заместителем командира взвода в рядах Интернационального легиона.

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Российские Telegram-каналы писали, что он якобы погиб под Старомайорским в Донецкой области 17 июня, такую же вероятную дату называют его побратимы.

Старомайорское в оккупации с первых дней полномасштабной войны, в июле 2023 года его освободили, а в середине июня снова частично перешло под контроль российской армии.

Гайдошик на момент исчезновения находился на территории, которая сейчас контролируется врагом, поэтому выяснить его судьбу и забрать тело невозможно. Друзья уже установили на Майдане среди тысяч флагов в память о погибших флаг Словакии с его именем.

В МИД Словакии на запрос СМИ сказали, что им ничего не известно об этом.

Растислав Гайдошик приехал добровольцем защищать Украину почти с первых дней полномасштабной войны. В своих публичных интервью он объяснял свою мотивацию тем, что понимал: в случае поражения Украины Россия может напасть на Польшу, Словакию или государства Балтии.

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За это время он несколько раз получал ранения и имеет награды. В 2022 году он участвовал в наступательной операции по освобождению Харьковской области, весной 2023 года – в обороне Бахмута. В марте 2024 года он продлил контракт.

В Словакии у Гайдошика не было жены и детей. В Украине у него появилась любимая и они планировали официально оформить отношения в этом году.

Напомним, 13 июля в районе населенного пункта Диброва Луганской области погиб 22-летний польский доброволец Томаш Сенкала.

Перед этим сообщали, что Украине погиб доброволец из Грузии Зураб Иашвили, который получил ранения в ходе боевых действий.