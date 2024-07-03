Провідний донор Демпартії вважає, що доля Байдена на виборах вирішиться за 4-5 днів

Провідний донор Демократичної партії США Чарльз Майерс, голова правління та засновник Signum Global Advisors, вважає, що "за чотири-п’ять днів" стане зрозуміло, чи залишиться президент Джо Байден у виборчих перегонах.

Про це він сказав під час інтерв’ю Bloomberg Surveillance, пише "Європейська правда".

Майерс констатував, що виборчі перегони докорінно змінилися в ніч на четвер, коли Байден погано показав себе на дебатах з Дональдом Трампом.

"Я думаю, що ми дізнаємося протягом наступних чотирьох-п'яти днів, чи залишається президент у цих перегонах. Я не думаю, що у нього є три тижні, щоб прийняти рішення", – поділився він.

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Майерс очікує, що більше обраних політиків-демократів публічно закличуть Байдена вийти з перегонів і дозволити комусь іншому балотуватися в президенти цієї осені.

Найбільші побоювання, за його словами, надходять від обраних демократів, які займають вразливі місця як у Палаті представників, так і в Сенаті. На них чекають жорсткі вибори і ризик того, що кандидатура Байдена знизить явку виборців.

"Я чую найбільший тиск і набагато більше паніки (серед політиків), ніж серед донорів", – сказав Майерс.

За даними агентства Bloomberg, десятки демократів у Палаті представників США розглядають можливість підписати лист з вимогою до президента Джо Байдена зняти кандидатуру з виборчих перегонів.

Видання The New York Times повідомило про те, що президент розглядає можливість відмовитися від участі в перегонах всього за чотири місяці до виборів. Білий дім це заперечив.

За словами неназваного соратника Джо Байдена, президент розуміє, що його наступні кілька виступів напередодні святкових вихідних повинні пройти добре і можуть визначити подальшу участь у перегонах.

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