Шмигаль: Україна не скасує санкції проти "Лукойлу", вони не загрожують Словаччині

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував розмови останніх днів зі словацьким візаві Робертом Фіцо, які стосуються обмежень України на транзит нафти російського "Лукойлу" до Словаччини та Угорщини.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Шмигаль написав у Telegram-каналі.

Український прем’єр підкреслив, що Київ наполягає на максимальній відмові партнерів від російської нафти, але при цьому є надійним транзитером "для всіх країн, які цінують свободу та верховенство права" та "беззаперечно виконує Угоду про асоціацію з ЄС".

"Санкції, запроваджені РНБО України, не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи загалом, саме тому їх скасування не є предметом обговорення. Відтак маємо повне розуміння Брюсселя в цьому питанні", – підкреслив він.

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Натомість, зазначив Шмигаль, загрозою енергетичній безпеці Словаччини є "Росія, її гібридна енергетична війна проти словацького народу, її шантаж та політичні ультиматуми".

"Словаччина – наш надійний партнер, від якого ми не очікуємо шантажу або погроз. Бо погрожувати Україні, яка захищається від агресора, заради того, щоб держава-терорист продовжувала заробляти свої криваві надприбутки – це сумнівний шлях", – сказав він.

Український прем’єр анонсував чергову міжурядову зустріч Україна-Словаччина у жовтні, де сподівається на "конструктивний, прагматичний діалог".

Заява Шмигаля з'явилась після того, як словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо пригрозив наслідками в разі, якщо Київ не відновить транзит нафти російського "Лукойлу".

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