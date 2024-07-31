Шмыгаль: Украина не отменит санкции против "Лукойла", они не угрожают Словакии

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал разговоры последних дней со словацким визави Робертом Фицо, касающиеся ограничений Украины на транзит нефти российского "Лукойла" в Словакию и Венгрию.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Шмыгаль написал в Telegram-канале.

Украинский премьер подчеркнул, что Киев настаивает на максимальном отказе партнеров от российской нефти, но при этом является надежным транзитером "для всех стран, которые ценят свободу и верховенство права" и "беспрекословно выполняет Соглашение об ассоциации с ЕС".

"Санкции, введенные СНБО Украины, не представляют угрозы для энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, поэтому их отмена не является предметом обсуждения. Поэтому имеем полное понимание Брюсселя в этом вопросе", – подчеркнул он.

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Вместо этого, отметил Шмыгаль, угрозой энергетической безопасности Словакии является "Россия, ее гибридная энергетическая война против словацкого народа, ее шантаж и политические ультиматумы".

"Словакия – наш надежный партнер, от которого мы не ожидаем шантажа или угроз. Потому что угрожать Украине, которая защищается от агрессора, ради того, чтобы государство-террорист продолжало зарабатывать свои кровавые сверхприбыли – это сомнительный путь", – сказал он.

Украинский премьер анонсировал очередную межправительственную встречу Украина-Словакия в октябре, где надеется на "конструктивный, прагматичный диалог".

Заявление Шмыгаля появилось после того, как словацкий премьер-министр Роберт Фицо пригрозил последствиями в случае, если Киев не возобновит транзит нефти российского "Лукойла".

Больше о ситуации с поставками смотрите в свежем видео "ЕвроПравды", а также читайте в статье Без "Дружбы" с соседями: почему решение Украины о Lukoil является проблемой, но не станет катастрофой.